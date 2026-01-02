Argentina le ganó a España en su debut por la United Cup de tenis en Australia

El equipo albiceleste se impuso 3-0 con triunfos de Sebastián Báez y Solana Sierra en singles y de Guido Andreozzi-María Lourdes Carlé en dobles. El sábado volverá a jugar con Estados Unidos.

Hoy 10:18

El calendario ATP 2026 ya se puso en marcha y tuvo su estreno con la United Cup en Australia. El certamen, que se disputa por equipos mixtos, funciona como la antesala ideal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Argentina integra el Grupo A junto a España y Estados Unidos, con sede en Perth.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El debut del equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez fue inmejorable. Este viernes, el conjunto nacional se impuso con una contundente victoria por 3-0 ante España, logrando el máximo puntaje posible en la serie.

En el arranque, Sebastián Báez (45°) venció a Jaume Munar (33°) por 6-4 y 6-4, mientras que Solana Sierra (66°) superó a Jessica Bouzas Maneiro (41°) por 6-4, 5-7 y 6-0, en un partido exigente que inclinó la balanza para Argentina.

El triunfo se selló en el dobles mixtos, donde Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé derrotaron a Yvonne Carvalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (6) y 6-2, completando una actuación sólida del equipo argentino.

Este sábado, Argentina afrontará su desafío más complejo del grupo frente a Estados Unidos, primer cabeza de serie y campeón vigente, con la ilusión de superar la fase de grupos por primera vez en sus tres participaciones en el torneo.

Qué es la United Cup y cómo se juega

La United Cup es un torneo oficial que reemplazó a la Copa Hopman y a la ATP Cup. Se disputa íntegramente en Australia, en las ciudades de Perth y Sídney, y es la principal preparación competitiva rumbo al Australian Open.

Participan 18 países, divididos en seis grupos de tres equipos. Los ganadores de cada zona y los dos mejores segundos avanzan a la fase de eliminación directa.

El certamen reparte hasta 500 puntos para los rankings ATP y WTA, además de una bolsa de premios superior a los 11 millones de dólares. Cada serie consta de tres partidos: single masculino, single femenino y dobles mixto.

El fixture de Argentina en el Grupo A

Luego del cruce ante España, el equipo nacional tendrá poco descanso y se medirá ante la potencia del grupo:

vs. Estados Unidos: sábado 3 de enero, a las 6:00 (hora argentina).

Allí, Báez y Sierra enfrentarán compromisos de máxima exigencia ante los Top 10 Taylor Fritz y Coco Gauff.

El objetivo de Argentina es claro: romper la barrera de la fase de grupos y meterse entre los ocho mejores del mundo, en el inicio de un año que promete ser clave para el tenis nacional.