La Banda de Potencia: Franco Escobedo se aleja de los escenarios por problemas de salud

El joven cantante de 26 años, voz principal de la Banda, comunicó la decisión a través de un video en redes sociales. Atraviesa un delicado cuadro de salud renal y deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica.

Hoy 10:06

La Banda de Potencia informó que su cantante principal, Franco Escobedo, de 26 años, decidió hacer una pausa en su actividad artística para enfocarse en su recuperación de salud. El anuncio fue realizado por el propio músico a través de un video publicado en redes sociales durante la noche del miércoles 31 de diciembre, donde explicó la situación que atraviesa.

Escobedo detalló que padece problemas renales y que hace cerca de dos meses fue sometido a una intervención quirúrgica en uno de sus riñones, la cual no tuvo el resultado esperado. Debido a ello, deberá enfrentar una nueva operación, motivo por el cual no se encuentra en condiciones físicas ni emocionales para continuar con las presentaciones y compromisos musicales.

“Hoy no estoy bien para cantar, necesito recuperarme y estar bien de salud”, expresó el artista, quien además agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, colegas y amigos.

A este delicado contexto se suma que, días atrás, el joven músico protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta 92, cuando regresaba a su domicilio el pasado 24 de diciembre. Si bien no sufrió lesiones, el vehículo en el que se trasladaba resultó con importantes daños materiales.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los fanáticos de La Banda de Potencia y en el ambiente musical, donde se multiplicaron los mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación para Franco Escobedo, a la espera de su regreso una vez superada esta etapa.