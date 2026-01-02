Se fue de vacaciones, dejó una moneda en el freezer y el motivo sorprendió a todos

La prueba es simple y no cuesta nada. Sorprendió a todos cuando reveló el motivo detrás. Mirá.

Hoy 11:37

Irse de vacaciones implica desenchufar la rutina, pero también dejar la heladera y el freezer llenos. Para evitar sorpresas desagradables al volver, existe un truco casero que se volvió viral en redes y puede ayudarte a saber si la comida sigue en buen estado: la prueba de la moneda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El método es tan simple como efectivo. Antes de salir, hay que poner un poco de agua en un vaso y llevarlo al freezer hasta que se congele por completo. Una vez que el hielo esté sólido, se coloca una moneda sobre la superficie y se vuelve a guardar el vaso en el congelador.

La clave está en observar qué pasa al regresar del viaje. Si la moneda sigue arriba del hielo, significa que el freezer mantuvo la temperatura y no hubo cortes de luz prolongados. En ese caso, los alimentos están en condiciones normales.

@rollinnews TRU CA ZO Paulina Cocina recordó uno de sus consejos más prácticos para quienes se van de viaje: la famosa “moneda en el freezer”. “Si baja al fondo, se cortó la luz”, explicó. Un truco simple que permite saber si los alimentos quedaron en buen estado al regresar y evitar intoxicaciones o pérdidas innecesarias. Enterate de todo http://rollin.news sonido original - Rollin News

En cambio, si la moneda aparece en el fondo del vaso, es señal de alerta. Eso indica que el hielo se derritió en algún momento, la moneda cayó y luego todo volvió a congelarse. En esa situación, la comida pudo haberse echado a perder y lo más recomendable es descartarla para evitar intoxicaciones.

Este truco es ideal para quienes dejan el freezer lleno antes de viajar y quieren evitar malos olores, alimentos en mal estado o problemas de salud al volver.