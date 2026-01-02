El dólar oficial se vende a $1485 y el riesgo país toca su menor valor en dos semanas

El indicador que mide la confianza de los inversores se ubica en 556 unidades. Qué pasa con los bonos y las acciones que operan en Wall Street.

Hoy 11:39

El riesgo país bajaba 15 unidades y operaba en 557 puntos básicos este viernes 2 de enero, el menor nivel desde el 17 de diciembre. El mercado reacciona de manera positiva a la nueva etapa del programa económico dispuesto por el presidente Javier Milei, que comenzó a regir hoy.

El indicador que mide la confianza de los inversores cerró 2025 en 571 unidades. En tanto, los bonos en el exterior registraban números positivos en la previa a la apertura de la primera rueda del año.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street anotaban alzas de hasta 2,9%. Mientras, el dólar oficial subía $5 en el inicio de la jornada y se vendía a $1485 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El cambio en el esquema monetario y cambiario fue anunciada el 15 de diciembre y tiene dos puntos principales: la ampliación de las bandas entre las que flota el dólar (que pasó desde hoy a ajustarse de manera mensual por inflación) y el programa de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

En el mercado cambiario, los dólares financieros subían cerca de un 1%. El dólar MEP se negociaba a $1494,87 y el contado con liquidación (CCL) a $1537,69. En tanto el dólar blue, se vendía a $1530.

Rigen las nuevas bandas cambiarias

Este viernes 2 de enero comenzó a regir la nueva actualización de las bandas de flotación del dólar y el Banco Central puso en marcha un esquema que combina ajuste por inflación pasada y un programa gradual de acumulación de reservas.

Así, se modificó la dinámica que regía desde abril de 2025 y redefine los valores entre los cuales el tipo de cambio podrá moverse sin intervención oficial.

En concreto, durante enero el ajuste será de 2,5% y el techo de la banda, que hasta fines de diciembre se ubicaba en $1526,09, pasará a $1564.

En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el martes 13 de enero. El piso de la banda acompañará ese mismo ritmo de actualización.

El nuevo mecanismo implica que el techo y el piso se moverán todos los días hasta completar, al cierre de cada mes, el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el Indec, con un rezago de dos meses.

Hoy, el techo de la banda del tipo de cambio se ubica en $1529,03, según informó el BCRA.