El dólar oficial subió $15 y se vendió a $1495, mientras el riesgo país alcanzó su nivel más bajo en dos semanas

Hoy 17:20

El dólar hoy volvió a ubicarse en el centro de la escena económica en el inicio de 2026. En la primera rueda del año, el tipo de cambio oficial subió $15 y se vendió a $1495 en las pantallas del Banco Nación, en un contexto marcado por una mejora en los indicadores financieros y una reacción favorable del mercado al programa impulsado por el presidente Javier Milei.

En paralelo, el riesgo país bajó 15 unidades y se ubicó en 557 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 17 de diciembre. El indicador que mide la confianza de los inversores había cerrado 2025 en 571 unidades, por lo que la caída registrada este viernes fue leída como una señal positiva en el arranque del nuevo año.

Mientras tanto, los bonos argentinos que cotizan en el exterior mostraron números mayormente positivos durante la primera jornada bursátil de 2026. En Wall Street, las acciones locales operaron de forma mixta, con algunas subas destacadas y otras bajas que reflejaron la cautela de los inversores.

Entre los papeles que lideraron las ganancias se destacaron Ternium, con un alza del 2,2%, y Edenor, que avanzó 1,3%. En contraste, acciones de entidades financieras como Banco Supervielle y Banco Macro, junto con Central Puerto, registraron caídas de hasta 4,1%.

El esquema tiene dos ejes principales: la ampliación de las bandas de flotación del tipo de cambio y un programa gradual de compra de reservas por parte del Banco Central. Desde este viernes, las bandas cambiarias comenzaron a ajustarse de manera mensual según la inflación.

Durante enero, el ajuste previsto es del 2,5%, lo que llevará el techo de la banda desde los $1526,09 de fines de diciembre hasta los $1563,50 al cierre del mes. Según informó el Banco Central, el valor máximo del tipo de cambio este 2 de enero se ubicó en $1529,03.

En el mercado financiero, los dólares alternativos también mostraron movimientos. El dólar MEP se negoció a $1505,31, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1539,13. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable y se vendió a $1530, sin cambios respecto al cierre de 2025.