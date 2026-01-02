El Municipio refuerza tareas de desmalezamiento y mantenimiento de desagües

Se recuerda a los vecinos cuidar la limpieza de los espacios comunes, utilizar correctamente los contenedores y evitar arrojar basura en la vía pública o en los desagües.

Hoy 11:40

El Municipio llevó adelante tareas de desmalezamiento y mantenimiento de desagües en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y fortalecer las condiciones de higiene y seguridad para los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los trabajos incluyeron la limpieza de cunetas y bocas de tormenta, el retiro de residuos y vegetación acumulada y el acondicionamiento de los desagües pluviales, acciones fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema, especialmente ante la llegada de lluvias intensas.

Desde el área de Servicios Públicos destacaron la importancia del compromiso ciudadano para sostener estos avances. En ese sentido, se recomendó a los vecinos cuidar la limpieza de los espacios comunes, utilizar correctamente los contenedores y evitar arrojar basura en la vía pública o en los desagües.

“El mantenimiento urbano es una tarea conjunta. El Municipio realiza su parte, pero la colaboración de la comunidad es clave para prevenir problemas mayores y mejorar la calidad de vida”, señalaron desde la Secretaria de Obras Publicas.

Finalmente, se reiteró el llamado a trabajar de manera articulada entre vecinos y Municipio, promoviendo hábitos responsables que contribuyan a una ciudad más limpia, ordenada y segura.