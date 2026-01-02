Investigan un salvaje ataque contra una joven hallada herida en un camino rural de Vinará

La víctima fue trasladada con lesiones en el rostro y se activó el protocolo de atención médica y judicial. Interviene la Comisaría de la Mujer y la Familia mientras se realizan los exámenes correspondientes.

Hoy 12:56

Una joven fue trasladada de urgencia desde una finca ubicada en la localidad de Vinará, departamento Río Hondo, luego de ser hallada tendida en un camino rural, en un hecho ocurrido en las horas posteriores a los festejos de Año Nuevo.

La víctima presentaba importantes lesiones en el rostro, y en el lugar donde fue encontrada se halló una motocicleta, mientras que parte de su vestimenta apareció esparcida a más de una cuadra de distancia, lo que encendió de inmediato las alertas sobre las circunstancias del episodio.

Tras su ingreso al Centro Integral de de Salud de Las Termas, se activó el protocolo de atención integral, iniciándose la profilaxis correspondiente y quedando a la espera de la evaluación por parte de una médica ginecóloga.

El fiscal coordinador Dr. Ignacio Guzmán, se dio intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia, que tomó conocimiento del caso y avanzó con las actuaciones de rigor, mientras se intenta reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades en un contexto especialmente sensible por la proximidad de las celebraciones de fin de año.