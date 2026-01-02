El Municipio trabaja en soluciones hídricas para la época estival

A su vez, se avanza con el armado e instalación de una nueva bomba extractora de agua, que permitirá optimizar el drenaje y facilitar la extracción del agua acumulada durante las lluvias.

Hoy 11:50

El Municipio, a través del área de Obras Públicas, continúa desarrollando acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, llevando adelante un trabajo conjunto con la comunidad para dar respuesta a problemáticas vinculadas a la época estival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este contexto, se avanza con el armado e instalación de una nueva bomba extractora de agua, que permitirá optimizar el drenaje y facilitar la extracción del agua acumulada durante las lluvias, reduciendo los inconvenientes ocasionados por anegamientos en la zona.

Estas tareas se realizan de manera articulada con el área de Servicios Públicos, reforzando el trabajo integral del Municipio para brindar soluciones concretas y sostenibles.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron la importancia del trabajo conjunto con los vecinos, remarcando que la participación y el compromiso comunitario resultan fundamentales para alcanzar resultados positivos y duraderos.

El Municipio reafirma así su compromiso de continuar impulsando obras y acciones que contribuyan a una ciudad más ordenada, segura y preparada para enfrentar las condiciones climáticas propias de la temporada estival.