El CAMM Nº4 realizó un balance positivo de las acciones de concientización sobre pirotecnia

Hoy 11:59

Personal de salud del CAMM Nº4 llevó a cabo una evaluación positiva de las acciones de concientización desarrolladas en el marco de la iniciativa Pirotecnia Cero, orientada a reducir el uso de fuegos artificiales ruidosos y promover prácticas más responsables dentro de la comunidad.

Durante estas instancias de sensibilización se logró generar mayor conciencia sobre los efectos negativos de la pirotecnia sonora, especialmente en personas con trastornos del espectro autista (TEA), adultos mayores, niños y niñas, así como también en los animales y el medio ambiente. La participación de los vecinos permitió fortalecer el diálogo y el intercambio de información, favoreciendo una mirada más empática y comprometida con el cuidado colectivo.

Desde el equipo de salud, se valoró el interés y la receptividad de la comunidad, destacando que este tipo de acciones contribuyen a consolidar hábitos más respetuosos y a fortalecer la convivencia, entendiendo que el bienestar común se construye a partir de decisiones individuales responsables.

Este balance se enmarca en las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial y a promover iniciativas que prioricen la inclusión, el respeto y la calidad de vida de la comunidad bandeña.