Kennys Palacios anunció su compromiso con una romántica propuesta en Brasil

El estilista vivió un momento inolvidable durante sus vacaciones y el video se volvió viral en redes sociales.

Hoy 12:17

Kennys Palacios, el reconocido estilista y amigo inseparable de Wanda Nara, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida: recibió una propuesta de matrimonio en pleno viaje por Brasil y no dudó en compartir la noticia con todos sus seguidores.

El estilista, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones soñadas, fue sorprendido por su pareja con una romántica declaración de amor. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones.

En las imágenes se puede ver a Kennys Palacios completamente emocionado mientras su pareja le pide casamiento en un entorno paradisíaco, en pleno festejo por el Año Nuevo con fuegos artificiales. El estilista no pudo contener las lágrimas y, entre risas y abrazos, aceptó la propuesta.

Posteo

“¡Me caso!”, escribió Kennys en sus historias de Instagram, donde mostró el momento que recordará por siempre con su amor, Roi Orbegozo, quien se le apareció en el lugar con un anillo y no pudo contener el llanto. Tras hacer público, amigos y famosos celebraron la noticia.