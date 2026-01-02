Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 ENE 2026 | 36º
X
Espectaculos

Silvina Scheffer fue dada de alta tras su internación por leptospirosis

La ex participante de Gran Hermano confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Hoy 13:25

Luego de estar varios días internada en una clínica por haberse contagiado de leptospirosis, Silvina Scheffler recibió el alta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mediática lo anunció a través de sus redes sociales, en donde publicó imágenes del reencuentro con una de sus mascotas y les agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron en este mal momento.

“Gracias a Dios y a cada oración de ustedes. Tengo el alta”, escribió en una de las historias que compartió en su Instagram. Luego, en otra, expuso que estaba yendo a su casa a reencontrarse con Simona, su gatita.

Luego, la mediática, mostró algunos posteos que hicieron amigas de ella y fanáticos que pedían por su pronta recuperación.

TEMAS Gran Hermano

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sorprendieron a un ladrón cuando robaba un chancho y fue demorado
  2. 2. El tiempo para este viernes 2 de enero: en Santiago del Estero: anticipan una jornada muy calurosa con riesgo de tormentas fuertes
  3. 3. Central Córdoba arranca la pretemporada y pone en marcha la era Pusineri
  4. 4. Violenta madrugada de Año Nuevo en Añatuya: múltiples peleas a la salida de un boliche
  5. 5. Impactante choque en Ruta 38: un auto fue atravesado por el guardarrail
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT