Silvina Scheffer fue dada de alta tras su internación por leptospirosis

La ex participante de Gran Hermano confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Hoy 13:25

Luego de estar varios días internada en una clínica por haberse contagiado de leptospirosis, Silvina Scheffler recibió el alta.

La mediática lo anunció a través de sus redes sociales, en donde publicó imágenes del reencuentro con una de sus mascotas y les agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron en este mal momento.

“Gracias a Dios y a cada oración de ustedes. Tengo el alta”, escribió en una de las historias que compartió en su Instagram. Luego, en otra, expuso que estaba yendo a su casa a reencontrarse con Simona, su gatita.

Luego, la mediática, mostró algunos posteos que hicieron amigas de ella y fanáticos que pedían por su pronta recuperación.