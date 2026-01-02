Un hombre atacó a su pareja con un arma blanca y dijo que “perdió la noción durante un juego sexual”

La víctima, de 40 años, permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Hoy 12:51

Una mujer de 40 años pelea por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, después de haber sido apuñalada en el cuello por su pareja, en una casa de la ciudad entrerriana de Nogoyá.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El agresor, un hombre de 45 años que ya tenía antecedentes por violencia de género, dio una insólita versión de lo ocurrido ante la Justicia y quedó detenido.

El hombre fue detenido poco después del ataque ocurrido en la madrugada del domingo. Según detallaron fuentes policiales, tenía manchas visibles de sangre cuando lo capturaron. En las últimas horas, el fiscal Fernando Martínez ordenó la prisión preventiva del acusado por 45 días.

En sus primeras declaraciones, el detenido sostuvo que el episodio ocurrió en en medio de “un juego sexual”.

El jefe de la Departamental policial de Nogoyá, Cristian Koch, explicó: “Según lo manifestado por el hombre, habrían estado en un juego erótico e ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos medicamentos, cuando perdieron la noción de lo que estaban haciendo”.

Sin embargo, la Justicia investiga el contexto y los antecedentes del agresor. Las autoridades confirmaron que ya tenía antecedentes por lesiones contra otra mujer y contra sus propias hijas.

A pesar de esto, no existían denuncias previas por violencia de género por parte de la actual víctima, con quien mantenía una relación de aproximadamente un año.

El parte médico detalló que la paciente llegó al hospital en shock hipovolémico, con descompensación hemodinámica y bajo sedación analgésica.

Frente a ese cuadro, fue intubada de urgencia y presentaba un lago quirúrgico en el cuello derecho, donde los cirujanos realizaron una ligadura de la vena yugular y una rafia de la arteria carótida interna para intentar salvarle la vida.

Los profesionales señalaron que la mujer permanece bajo observación permanente por un edema de cuello y para controlar la irrigación encefálica.

Además, advirtieron sobre la sospecha de una posible lesión cerebral isquémica, que tendrá que ser evaluada con una tomografía computada en las próximas horas.

El pronóstico de la mujer, informaron, sigue siendo reservado y no mostró mejoras significativas desde su internación.

Tras el brutal ataque, se supo que la víctima es madre de siete hijos, aunque ninguno convivía con ella cuando ocurrió el hecho. Cinco de ellos viven con su padre y los otros se encuentran por distintos motivos en otra localidad de la provincia.