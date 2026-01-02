Añatuya: detuvieron a un conocido delincuente y recuperaron una bomba de agua robada

El hecho ocurrió a fines de diciembre; el elemento fue hallado en el barrio Triángulo tras una investigación policial.

Hoy 13:21

El hecho ocurrió a fines de diciembre mientras el inquilino de la vivienda se encontraba fuera de la ciudad. Tras tareas investigativas, el bien fue localizado en el barrio Triángulo y hay un hombre demorado.

En un eficaz procedimiento realizado por personal de la Comisaría 41, se logró recuperar una bomba de agua que había sido sustraída de un inmueble ubicado en la intersección de las calles Chacabuco y Lavaisse.

La denuncia inicial fue radicada el pasado 30 de diciembre por Luis Coulter Ávila, quien actúa en representación del inquilino de la propiedad, Hernán Taborda. Según el informe policial, autores desconocidos aprovecharon la ausencia del residente para ingresar al domicilio y sustraer una bomba de agua de medio HP.

Ante este hecho, el fiscal Dr. Ezequiel Bustamante ordenó de inmediato el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la División de Robo y Hurto.

Tras intensas tareas de investigación, los efectivos policiales, localizaron el elemento en una vivienda del Barrio Triángulo, sobre la Ruta Provincial 92.

En el lugar, un vecino de 54 años manifestó haber adquirido el equipo de buena fe a un sujeto identificado como Milton Carrión, por una suma mínima de dinero. Al tomar conocimiento de la procedencia ilícita del objeto, el ciudadano hizo entrega voluntaria de la bomba de agua marca Gamma, de color celeste.

Informado de los resultados, el fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, dispuso que el sospechoso, Milton Carrión, quien ya posee antecedentes en el ámbito delictivo, quede en calidad de demorado y sea trasladado a base policial. El bien recuperado ya se encuentra a disposición de la justicia para ser restituido a su propietario.