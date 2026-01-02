Ingresar
Mitre oficializó dos refuerzos más para la Primera Nacional 2026

El Aurinegro incorporó dos defensores de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

Hoy 13:31
Refuerzos

Mitre continúa moviéndose en el mercado y en las últimas horas confirmó la llegada de dos marcadores centrales que se sumarán al plantel profesional: Daniel Abello y Pablo Minissale, dos defensores con recorrido en el fútbol del ascenso.

Daniel Abello se incorpora en condición de jugador libre tras sus pasos por Gimnasia y Tiro de Salta y Nueva Chicago. El zaguero aporta experiencia en la categoría y llega para pelear un lugar en la defensa aurinegra, una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria a la hora de reforzar.

Por su parte, Pablo Minissale ex hombre de Central Córdoba arriba a préstamo desde Argentinos Juniors, luego de su última experiencia en Deportivo Madryn. El central llega con ritmo competitivo y proyección, buscando sumar minutos y continuidad en Santiago del Estero.

Hasta el momento llegaron el arquero Ignacio Pietrobono, en defensa se sumaron Franco FerrariMartín Vázquez, Segundo Rodríguez, Martín Rodríguez, Luciano Correa Daniel Abello, Pablo Minissale y Mateo Maldonado, en el mediocampo, el Aurinegro incorporó a Maximiliano Romero, volante con recorrido, y a Alan López, en ofensiva sumó a Claudio Salto, Juan Pablo Zárate, Gustavo “Tortuga” Fernández y Enzo Avaro

Con estas dos incorporaciones, Mitre sigue armando su plantel para afrontar la Primera Nacional 2026, apostando a fortalecer la estructura defensiva y darle mayor recambio al equipo de cara a un calendario cargado y competitivo.

