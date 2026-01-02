Mitre oficializó dos refuerzos más para la Primera Nacional 2026

El Aurinegro incorporó dos defensores de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

Hoy 13:31

Mitre continúa moviéndose en el mercado y en las últimas horas confirmó la llegada de dos marcadores centrales que se sumarán al plantel profesional: Daniel Abello y Pablo Minissale, dos defensores con recorrido en el fútbol del ascenso.

Daniel Abello se incorpora en condición de jugador libre tras sus pasos por Gimnasia y Tiro de Salta y Nueva Chicago. El zaguero aporta experiencia en la categoría y llega para pelear un lugar en la defensa aurinegra, una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria a la hora de reforzar.

Por su parte, Pablo Minissale ex hombre de Central Córdoba arriba a préstamo desde Argentinos Juniors, luego de su última experiencia en Deportivo Madryn. El central llega con ritmo competitivo y proyección, buscando sumar minutos y continuidad en Santiago del Estero.

Hasta el momento llegaron el arquero Ignacio Pietrobono, en defensa se sumaron Franco Ferrari, Martín Vázquez, Segundo Rodríguez, Martín Rodríguez, Luciano Correa Daniel Abello, Pablo Minissale y Mateo Maldonado, en el mediocampo, el Aurinegro incorporó a Maximiliano Romero, volante con recorrido, y a Alan López, en ofensiva sumó a Claudio Salto, Juan Pablo Zárate, Gustavo “Tortuga” Fernández y Enzo Avaro,

Con estas dos incorporaciones, Mitre sigue armando su plantel para afrontar la Primera Nacional 2026, apostando a fortalecer la estructura defensiva y darle mayor recambio al equipo de cara a un calendario cargado y competitivo.