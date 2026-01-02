Nuevo régimen cambiario, Presupuesto 2026 y la imagen internacional de Milei, bajo la mirada de un especialista

El analista económico José Aranda explicó cómo funcionarán las nuevas bandas de flotación del dólar, analizó el Presupuesto 2026 y dio su visión sobre el reconocimiento internacional al presidente Javier Milei, durante una charla con Noticiero 7.

Hoy 13:27

El periodista económico José Aranda dialogó con Noticiero 7 y brindó un análisis integral sobre el nuevo régimen de bandas cambiarias para el dólar, la promulgación del Presupuesto Nacional 2026 y el reciente reconocimiento internacional al presidente Javier Milei como uno de los líderes más influyentes del mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En relación al esquema cambiario, Aranda explicó que el nuevo régimen establece bandas de flotación ajustadas por inflación, lo que implica un cambio respecto de la devaluación administrada del 1% mensual que regía hasta ahora. “Con este esquema, las bandas subirán de acuerdo a la inflación de dos meses atrás. Hoy, tanto la banda superior como la inferior se ajustan en función de la inflación de noviembre del año pasado”, detalló. Según el analista, el objetivo del Gobierno es evitar sobresaltos en los primeros meses del año, cuando suele incrementarse la demanda de dólares por el período vacacional y los viajes al exterior. “Son cuestiones de fondo vinculadas a la macroeconomía y no tanto al día a día del ciudadano común”, señaló.

Aranda remarcó además que la estabilidad cambiaria es clave para contener los precios internos. “Hay muchos precios relacionados al dólar, por lo que un tipo de cambio estable ayuda a que no haya mayor inflación. La apuesta del Gobierno es que el dólar se mantenga en una zona intermedia, sin acercarse demasiado a la banda superior”, afirmó, al tiempo que subrayó que el mercado observa con atención el funcionamiento del nuevo esquema en los próximos meses.

En otro tramo de la entrevista, el periodista se refirió a la promulgación del Presupuesto 2026, oficializada mediante decreto en el primer Boletín Oficial del año. Indicó que la mayor parte del gasto estará destinada a servicios sociales, seguida por deuda pública y servicios económicos. En ese marco, destacó el impacto para Santiago del Estero, donde se prevén obras como un acueducto y dos plantas potabilizadoras compartidas con Catamarca, con partidas asignadas para el primer año de ejecución. Asimismo, mencionó que la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) contará en 2026 con un presupuesto de $42.772.784.599, apenas superior al del año anterior. “Son números fríos; lo importante es ver cómo llega el dinero y cómo se ejecuta”, advirtió.

Finalmente, Aranda opinó sobre la inclusión de Javier Milei entre los líderes más influyentes del mundo, un reconocimiento que destacó los avances económicos del país. “Hay una movida global con ciertas figuras, sobre todo en el plano económico, y lo que pasa en Argentina no pasa desapercibido. El nivel de ajuste que se aplicó sin grandes sobresaltos llamó la atención, y además cuenta con un acompañamiento muy importante de Estados Unidos, que es clave en estos foros internacionales”, concluyó.