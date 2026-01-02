Peligro en la Ruta 34: interceptaron a un camionero con alto nivel de alcohol en sangre

Fue detectado en un control vial en La Isleta mientras conducía en zigzag.

Hoy 13:32

En horas de la tarde del primero de enero, personal de la Dirección General de Seguridad Vial realizaba control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional N.º 34 a la altura de La Isleta cuando divisaron a un camión Mercedes Benz, de color blanco y con acoplado, que efectuaba maniobras peligrosas sobre la calzada.

La situación generó inmediata alerta entre los uniformados, quienes procedieron a hacer detener la marcha del rodado y activaron el protocolo correspondiente para evitar una posible tragedia.

Ante el asombro por el comportamiento del conductor, le practicaron el test de alcoholemia, constatando un elevado nivel de alcohol en sangre. Se trata de un hombre de 39 años de edad, oriundo de Tucumán, quien manifestó haber iniciado su viaje en dicha provincia con destino a la ciudad de Fernández. La prueba arrojó un resultado de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando el causal de la conducción peligrosa advertida y el grave riesgo que representaba para la seguridad vial, por lo que se sacó el rodado de circulación y se lo deposito en las instalaciones ubicadas en el Parque Industrial.

Ante esta situación y por disposición de la autoridad judicial competente, el chofer fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado preventivamente. Como resultado del procedimiento, se dispuso la aplicación de una fuerte multa y la retención de su licencia de conducir, entre otras actuaciones labradas al respecto