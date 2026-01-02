Olímpico vuelve a entrenar y ya tiene definido su exigente enero en la Liga Nacional

El Negro retomará los trabajos este sábado por la tarde en el Vicente Rosales bajo la conducción de Martín Villagrán, con un calendario cargado y la necesidad de levantar su rendimiento.

Hoy 14:03

Olímpico regresará formalmente a los entrenamientos este sábado por la tarde en el Estadio Vicente Rosales, bajo la conducción del entrenador Martín Villagrán, con la mirada puesta en la continuidad de la Liga Nacional de Básquet y en un mes de enero que será determinante para sus aspiraciones.

El equipo bandeño llega a esta reanudación con un presente que obliga a mejorar: en lo que va de la temporada disputó 15 partidos, con un balance de 5 victorias y 10 derrotas, lo que lo ubica en el puesto 17° de la tabla. Además, viene de sufrir una derrota en el clásico santiagueño ante Quimsa en el Estadio Ciudad, un golpe que dejó secuelas tanto en lo anímico como en lo deportivo.

Con ese panorama, el Negro afrontará un calendario exigente durante enero, con siete compromisos en menos de un mes, varios de ellos fuera de casa y ante rivales directos en la pelea por escalar posiciones.

Programa de partidos – Enero (Liga Nacional):

06/01: Olímpico vs. San Lorenzo

08/01: Independiente vs. Olímpico

10/01: Atenas vs. Olímpico

12/01: Instituto vs. Olímpico

15/01: Olímpico vs. Regatas

18/01: Olímpico vs. San Martín

30/01: Racing vs. Olímpico

La seguidilla de encuentros aparece como una oportunidad clave para que Olímpico recupere terreno, mejore su ubicación en la tabla y encuentre regularidad en su juego. El cuerpo técnico buscará aprovechar la mini pretemporada para ajustar detalles tácticos y físicos, con el objetivo de encarar de la mejor manera un tramo decisivo de la fase regular.