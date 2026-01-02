Vuelve “La Noche de las Jugueterías” con promociones especiales en Santiago del Estero

Seis locales de la ciudad se suman a la iniciativa hoy viernes 2 de enero, ofreciendo descuentos y beneficios en juguetes nacionales de cara a la celebración de Reyes Magos.

Hoy 14:14

Hoy, viernes 2 de enero, se llevará a cabo una nueva edición de “La Noche de las Jugueterías”, evento que contará con la adhesión de seis locales de la ciudad que ofrecerán importantes promociones en juguetes nacionales, buscando brindar a las familias opciones accesibles para la celebración de Reyes Magos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

María José Babsus, de la Cámara de Comercio, explicó a Noticiero7 que el evento se desarrollará de 18 a 23 y que los seis locales participantes son los mismos que formaron parte de la iniciativa en diciembre: Kalabacha, Big Toy, Garabato, Juanchy Toy, La Casa de Silvina y Maderita Didáctico. “La primera experiencia tuvo muy buenos resultados, con numerosos descuentos y financiamientos especiales. Nuestra expectativa es que las ventas continúen activándose y que los clientes puedan adquirir los juguetes que desean para los niños”, señaló.

Por su parte, Alexia Lindow, propietaria de uno de los locales, detalló: “Tendremos las mismas promociones: algunas jugueterías ofrecen descuentos del 20 al 50% en efectivo o transferencia. Hemos decidido apostar por productos nacionales, de excelente calidad, con precios únicos: pelotas desde $10.000, ollitas de $3.500, cocinas a $50.000 y sets de masas por cuatro potes a $4.000”.

Lindow agregó que el éxito de la primera edición motivó a repetir la experiencia: “Los clientes nos preguntaban si volvería a realizarse, y por eso regresamos con la Noche de las Jugueterías. Esperamos que repunte la actividad, ya que si bien las ventas en Navidad fueron buenas, no alcanzaron las expectativas totales”.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio busca impulsar el comercio local y, al mismo tiempo, ofrecer a las familias la oportunidad de acceder a juguetes de calidad a precios competitivos, fortaleciendo así la tradición de Reyes Magos en Santiago del Estero.