El Gobierno aumentó los sueldos de los funcionarios por decreto

El Gobierno confirmó este viernes el aumento de los salarios para los miembros del gabinete. La medida incluye a ministros, secretarios, subsecretarios y otros cargos superiores, pero deja afuera al presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La disposición se materializó mediante el decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Según lo establecido, los ajustes se basan en los acuerdos paritarios del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, sin efectos retroactivos.

Fuentes oficiales de Casa Rosada aseguraron que esta iniciativa no altera el equilibrio fiscal.

El decreto estableció un mecanismo de congelamiento automático de salarios en escenarios de déficit fiscal, lo que impide nuevos incrementos en esas circunstancias.

Además, se anula un artículo del anterior decreto 235/2024, que regulaba las remuneraciones de manera independiente a las paritarias.

En paralelo, el Presidente encomendó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública la creación de un nuevo marco para el empleo público.

Este sistema priorizará el ingreso por mérito, evaluaciones periódicas de desempeño, movilidad basada en competencias y remuneraciones ligadas a las responsabilidades asumidas.

Finalmente, el texto extendió una invitación al Poder Judicial, al Legislativo, a las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas similares de contención salarial en casos de desequilibrio presupuestario.