Independiente BBC confirmó la salida de Nicolás Kalalo

El club y el jugador acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo, mientras el equipo se enfoca en lo que resta de la temporada de la Liga Argentina de Básquet.

Hoy 14:12

Independiente BBC continúa ajustando su plantel de cara a lo que resta de la Liga Argentina de Básquet y este jueves confirmó la desvinculación de Nicolás Kalalo, quien no continuará formando parte de la plantilla profesional.

La salida del jugador se dio de común acuerdo entre la institución y el basquetbolista.

En cuanto a lo deportivo, el equipo santiagueño se ubica actualmente en el 9° puesto de la tabla, con 14 encuentros disputados y un récord equilibrado de 7 victorias y 7 derrotas, manteniéndose en zona de pelea por ingresar a los puestos de clasificación.

El próximo compromiso de Independiente será el 8 de enero desde las 22 horas en el estadio Israel Parnás, donde recibirá a Estudiantes de Tucumán.

