Independiente BBC confirmó la salida de Nicolás Kalalo

El club y el jugador acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo, mientras el equipo se enfoca en lo que resta de la temporada de la Liga Argentina de Básquet.
Independiente BBC continúa ajustando su plantel de cara a lo que resta de la Liga Argentina de Básquet y este jueves confirmó la desvinculación de Nicolás Kalalo, quien no continuará formando parte de la plantilla profesional.
La salida del jugador se dio de común acuerdo entre la institución y el basquetbolista.
En cuanto a lo deportivo, el equipo santiagueño se ubica actualmente en el 9° puesto de la tabla, con 14 encuentros disputados y un récord equilibrado de 7 victorias y 7 derrotas, manteniéndose en zona de pelea por ingresar a los puestos de clasificación.
El próximo compromiso de Independiente será el 8 de enero desde las 22 horas en el estadio Israel Parnás, donde recibirá a Estudiantes de Tucumán.