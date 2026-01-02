Ingresar
Antes de la retomar la pretemporada, River anunció el regreso de un ídolo al club

El Millonario se alista para afrontar el 2026 con el objetivo de cambiar la imagen del año pasado.

Hoy 14:28

River sumó una cara conocida a su cuerpo técnico. Marcelo Barovero, histórico ex arquero del club, se incorporó al equipo de trabajo de Marcelo Gallardo y será presentado este viernes al plantel, en el último entrenamiento previo al viaje a San Martín de los Andes, donde el Millonario continuará con la pretemporada.

El ex futbolista de 41 años asumirá como entrenador de arqueros y se integrará de inmediato a la delegación que viajará a la ciudad neuquina. Allí, el plantel realizará trabajos físicos hasta el 10 de enero, cuando partirá rumbo a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata frente a Millonarios de Colombia y Peñarol de Montevideo.

Barovero, surgido de Atlético Rafaela, trabajará junto a Alberto Montes en la preparación de los guardavallas del plantel profesional: el capitán Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.

Antes de llegar a River, el ex arquero tuvo un destacado paso por Vélez entre 2008 y 2012, donde conquistó dos torneos locales. Luego arribó al Millonario con el pase en su poder e inició una etapa altamente exitosa, en la que ganó dos campeonatos argentinos y cuatro títulos internacionales, entre ellos la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Barovero dejó River a mediados de 2016 y continuó su carrera en Necaxa de México, donde permaneció hasta 2018 y logró la Copa MX. Posteriormente vistió las camisetas de Monterrey y Atlético San Luis, ambos de México, Burgos de España y Banfield, club en el que se retiró en julio de 2024.

Ahora, el ex arquero regresa al club desde otro rol, para aportar su experiencia y trayectoria en una nueva etapa bajo la conducción de Gallardo.

