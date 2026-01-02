Los refuerzos de Comercio palpitan el duelo ante Central Argentino por el Torneo Regional

Matías Díaz Cantoni, Luis Leguizamón y Jeremías Valoy hablaron tras sumarse al plantel del Tripero, en la previa del cruce ante el Albo por la Cuarta Ronda Eliminatoria.

Hoy 19:31

A días del duelo ante Central Argentino de La Banda, los nuevos refuerzos de Comercio para la Cuarta Ronda Eliminatoria —Matías Díaz Cantoni, Luis Leguizamón y Jeremías Valoy— dejaron sus sensaciones tras su llegada al club y ya palpitan un partido clave que definirá a un clasificado santiagueño a la próxima fase.

El delantero Matías Díaz Cantoni se mostró agradecido por la oportunidad y motivado por el nuevo desafío: “Contento por esta oportunidad, quedamos eliminados con Unión Santiago, el profe confió y nos llamó. Estamos para dar lo mejor”, expresó el atacante, que buscará aportar goles y movilidad en ofensiva.

Por su parte, Luis Leguizamón remarcó la ilusión con la que llega al club y la chance de revancha deportiva: “Uno viene con mucha ilusión y ganas y esta es una oportunidad linda de demostrar que queremos revancha y seguir en este torneo. Hacemos borrón y cuenta nueva, es una buena oportunidad y sumar desde donde nos toque”, señaló el delantero.

En tanto, Jeremías Valoy destacó el grupo humano y su rol dentro del equipo: “Contentos de estar en el club, no dudé cuando me llamaron. Estamos preparados para el nuevo desafío y sabemos que venimos a un lindo grupo. Vengo a aportar juego, que es lo que me caracteriza. Veremos cómo se plantea el partido”, afirmó en contacto con Tripero Pasión Roja y Negra.

El cruce se disputará el domingo 4 de enero desde las 19.00, ante Central Argentino de La Banda, en un duelo ciento por ciento santiagueño que asegurará al menos un representante provincial en la próxima instancia del certamen. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero: Guillermo Alberto Infante como árbitro principal, con Emilio Celiz y Daniel Esteban Juárez como asistentes, y Brian Manuel Morales como cuarto árbitro.