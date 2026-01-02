Independiente BBC anunció el retorno de Ezequiel “Gory” Martínez

El escolta volverá a vestir la camiseta del equipo de calle Salta en lo que será su segundo ciclo en el club, tras su paso por la institución en la temporada 2021.

Independiente BBC confirmó el regreso de Ezequiel “Gory” Martínez que se transforma en refuerzo del equipo santiagueño de cara a lo que resta de la competencia en la Liga Argentina marcando así un nuevo ciclo en el club luego de haber formado parte del plantel en 2021.

Martínez tiene 29 años, mide 1,84 metros y llega tras pasos por Montmartre de Catamarca en la Liga Argentina, además de haber vestido la camiseta de Salta Basket, sumando experiencia dentro de la categoría y conocimiento del torneo.

De esta manera, Independiente BBC suma una ficha conocida y de confianza para el cuerpo técnico, apostando a la continuidad y al sentido de pertenencia para fortalecer al grupo en un tramo decisivo del campeonato.

horas previas la institución confirmó la desvinculación de Nicolás Kalalo, quien no continuará formando parte de la plantilla profesional.