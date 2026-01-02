Guardavidas refuerzan operativos y piden extremar cuidados en el río

Ante la ola de calor y la gran concurrencia de familias a las zonas balnearias, desde el cuerpo de Guardavidas reforzaron los controles y recordaron la importancia de bañarse solo en sectores habilitados.

Ante la intensa ola de calor y la masiva concurrencia de familias a zonas balnearias, el cuerpo de Guardavidas de Santiago del Estero reforzó los operativos de prevención y seguridad en el río, con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de riesgo.

El jefe de Guardavidas, Martín Cabral, explicó en diálogo con Noticiero 7 que en los últimos días se incrementó la presencia de personal y móviles, y que los controles se concentran especialmente en los horarios de mayor afluencia.

“Con los compañeros reforzamos tanto los vehículos como el personal y estamos abocados directamente a la prevención. A partir de las 15 horas ya hay guardavidas y desde las 16 se despliega el operativo completo hasta las 20.30”, indicó.

Cabral señaló que, si bien se registraron varios episodios de riesgo, la rápida intervención del personal permitió evitar consecuencias mayores, ya que los hechos ocurrieron en zonas habilitadas. No obstante, advirtió que el principal problema surge cuando se traspasan los límites establecidos.

“Hay sectores donde indicamos hasta dónde se puede ingresar. Cuando ese límite se infringe, aparecen los peligros”, remarcó.

En ese sentido, hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos que concurren con menores al río. “Que haya guardavidas no significa que estemos cuidando exclusivamente a los hijos de cada familia. Nosotros cuidamos a menores, adultos y adultos mayores, pero es fundamental que los mayores visualicen a los chicos todo el tiempo”, sostuvo.

Finalmente, Cabral recomendó bañarse únicamente en zonas habilitadas y con presencia de guardavidas, observar previamente el sector antes de ingresar al agua y evitar áreas con remolinos, fuerte corriente o profundidad. También aconsejaron permanecer cerca de la orilla y no internarse en el río fuera de los espacios balnearios señalizados. “Nuestros ríos son extensos y el agua no es un entorno al que el cuerpo esté naturalmente adaptado. Por eso es fundamental respetar las zonas y no ingresar al río si no hay guardavidas”, puntualizó.