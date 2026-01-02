Sarmiento de La Banda enfrentará Lanús en la jornada inaugural de la Copa Argentina 2026

El Profe chocará con el Granate en el marco de los 32avos de final.

Hoy 15:33

La Copa Argentina 2026 ya definió el inicio de su calendario y Sarmiento de La Banda aparece como uno de los protagonistas del primer día de competencia. El equipo santiagueño se medirá ante Lanús en uno de los cuatro encuentros que abrirán el certamen, programados entre el 18 y el 21 de enero.

El cruce entre el Profe y el Granate se disputará el domingo 18 de enero, en la misma jornada en la que Independiente Rivadavia, campeón vigente, pondrá en marcha la defensa del título frente a Estudiantes de Caseros. Desde la organización aclararon que las sedes y los horarios aún no fueron confirmados.

Para Sarmiento, el debut ante un rival de Primera División representa una nueva oportunidad de mostrarse en el nuevamente en el escenario nacional y reafirmar su protagonismo en el torneo más federal del país. Enfrente estará Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana y habitual animador de la competencia.

La agenda inaugural continuará el lunes 19, con el duelo entre Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, e Ituzaingó, reciente ascendido a la B Metropolitana. El cierre de la primera tanda será el miércoles 21 de enero, cuando Argentinos Juniors enfrente a Midland, flamante ascendido a la Primera Nacional.

De esta manera, Sarmiento ya conoce cuándo afrontará su primer desafío en la Copa Argentina 2026, con la ilusión de dar el golpe ante Lanús y avanzar en un torneo que siempre ofrece lugar para las sorpresas.