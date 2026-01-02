Secuestraron un automóvil robado durante un control policial en Capital

El vehículo tenía pedido de secuestro vigente por robo y circulaba con una patente duplicada en la zona oeste de la ciudad.

Hoy 16:10

La División de Sustracción de Automotores secuestró un automóvil que tenía pedido de secuestro por robo vigente, durante un control realizado en la zona oeste de la ciudad Capital.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este jueves, alrededor de las 6:45, en el barrio Borges, cuando efectivos policiales controlaron un Volkswagen Vento de color gris que circulaba con una patente duplicada.

Al verificar los datos del vehículo, los uniformados constataron que el dominio original correspondía a otra numeración y que el rodado tenía radicación en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Además, se confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro activo por robo, emitido en abril de 2024.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y puesto a disposición de la Justicia. Del hecho tomó intervención el fiscal de turno, quien ordenó las medidas correspondientes para determinar el origen del automóvil y establecer las responsabilidades del caso.