Santiago del Estero alcanzó una sensación térmica de 47,2º y vivió una jornada sofocante

Aunque la temperatura máxima prevista es de 38°, el intenso calor ubicó a la provincia al tope del ranking nacional. El SMN anticipa posibles tormentas para la tarde y noche, pero el alivio sería limitado.

Hoy 20:46

El año 2026 apenas comienza y Santiago del Estero ya enfrenta condiciones climáticas extremas. Este viernes, durante la siesta, la sensación térmica alcanzó los 47,2 grados, en una jornada marcada por el intenso calor, a pesar de que la temperatura máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional es de 38°.

Según los datos oficiales, la provincia lidera el ranking de las ciudades más calurosas del país, un escenario que refleja la crudeza del verano en sus primeros días y el impacto de la combinación entre altas temperaturas, elevada humedad y escasa circulación de aire.

En este contexto, el SMN indicó que existen probabilidades de tormentas para la tarde y la noche, con posibles lluvias y ráfagas de viento. No obstante, el organismo advirtió que las altas temperaturas continuarían aun con la llegada de las precipitaciones, por lo que el alivio térmico sería parcial.

El calor no dará tregua en el arranque del año. Para este sábado, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 34 grados, confirmando que, pese a la inestabilidad, el inicio de 2026 estará marcado por jornadas sofocantes en Santiago del Estero.