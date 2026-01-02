Hallaron a una mujer semi desnuda y lesionada junto a una motocicleta en Palma Redonda

Ocurrió en una zona rural del departamento Río Hondo. La víctima, de 27 años, fue encontrada con lesiones en el rostro y permanece internada. La Justicia investiga el hecho y no descarta ninguna hipótesis.

Hoy 17:15

Un hecho de características llamativas es investigado por la Justicia luego de que una mujer de 27 años fuera hallada en la mañana de este jueves tendida en un sector descampado de la localidad de Palma Redonda, departamento Río Hondo, junto a una motocicleta, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas.

El procedimiento se inició alrededor de las 7.30, cuando se alertó a la Policía sobre la presencia de una mujer en el interior de una finca conocida como “La Salina”, una zona rural y despoblada. En el lugar se encontraba un motovehículo Honda Wave 110 cc, color rojo, sin dominio colocado.

Según se informó, Palma Redonda se encuentra ubicada a unos 8 kilómetros de Vinará y limita con la localidad tucumana de El Mollar, un dato que es tenido en cuenta en el marco de la investigación en curso.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a Lourdes G., de 27 años, quien presentaba escoriaciones y lesiones en el rostro, sin riesgo de vida. La mujer fue hallada semi desnuda, vistiendo únicamente una remera color celeste claro y sandalias, sin pantalón ni ropa interior, situación que generó especial atención por parte de los investigadores.

De acuerdo a lo manifestado por la propia mujer, había salido horas antes con destino a la localidad de Pozuelos, aunque no pudo precisar el horario. También indicó que habría perdido el control del rodado, sin recordar qué ocurrió posteriormente.

En el lugar intervino personal policial, que dio inmediata participación al fiscal coordinador Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso la intervención de la División Criminalística, el secuestro del motovehículo y de distintos elementos hallados en la escena.

Entre los elementos incautados se encuentran un teléfono celular Samsung A52, sandalias, un pantalón color celeste claro y una traba para el cabello con restos pilosos, además del rodado, todo lo cual quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

La mujer fue trasladada al CIS Termas, donde permanece internada en observación. Según el parte médico, presenta politraumatismos y excoriaciones faciales, por lo que se ordenó la realización de una tomografía de cráneo para descartar lesiones de mayor gravedad, además de su derivación al área de Ginecología para una evaluación integral.

La causa continúa en plena etapa investigativa y, conforme lo indicado por el fiscal coordinador, no se descarta ninguna hipótesis, a la espera de la evolución clínica de la mujer y de poder tomarle una entrevista formal, ya que actualmente manifestó no recordar lo ocurrido.