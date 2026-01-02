Luciano, el primer nacido de 2026 en la ciudad de Quimilí

Nació en el Hospital Zonal durante la madrugada del 2 de enero, por parto normal y con un excelente estado de salud. Su llegada fue celebrada por su familia y con un gesto solidario del Rotary Club Satélite.

Hoy 17:25

La ciudad de Quimilí celebró el nacimiento de Luciano, el primer bebé del año 2026, quien llegó al mundo en la madrugada de este jueves en el Hospital Zonal de Quimilí, convirtiéndose en el primer nacimiento registrado en la ciudad en el inicio del nuevo año.

Según informó la directora del nosocomio, Dra. Mirtha Mendoza, Luciano nació a las 1.15 horas del 2 de enero, mediante parto normal, con un peso de 4,400 kilogramos, presentando un excelente estado de salud tanto el recién nacido como su madre.

La mamá es Florencia Daiana Bravo, quien atraviesa su tercer embarazo. Luciano se suma a una familia integrada por dos hermanos varones de 12 y 4 años, con quienes vive junto a su padre, Sebastián Paz, en el barrio Campos 1 de la ciudad de Quimilí.

El parto fue asistido por el licenciado Mathías Acuña, integrante del Servicio de Obstetricia del Hospital Zonal, quien acompañó el proceso del nacimiento sin registrarse complicaciones.

Tras conocerse la noticia, miembros del Rotary Club Satélite de Quimilí se hicieron presentes en la sala donde Florencia y Luciano se recuperan favorablemente, y entregaron un ajuar como obsequio, gesto que fue recibido con emoción y agradecimiento por parte de la familia.