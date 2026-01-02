Murió la joven que había sufrido graves quemaduras en el incendio del barrio Vinalar

Brenda Abascal, de 24 años, permanecía internada en estado crítico desde el 28 de diciembre. Este viernes 2 de enero se confirmó su fallecimiento tras diagnosticarse muerte cerebral.

Este viernes 2 de enero se confirmó el fallecimiento de Brenda Abascal, la joven de 24 años que había resultado con graves quemaduras durante un incendio ocurrido el pasado 28 de diciembre en una vivienda del barrio Vinalar, sector IPVU.

Según se informó, la joven se encontraba internada en estado crítico desde el día del siniestro y, tras varios días de evolución desfavorable, se le diagnosticó muerte cerebral. En la mañana de este viernes, los médicos procedieron a desconectarla, produciéndose su deceso.

El incendio se había registrado cerca del mediodía, alrededor de las 11.45, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre un foco ígneo en una vivienda del complejo habitacional. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien manifestó que se encontraba descansando cuando escuchó los gritos de la joven, quien se habría prendido fuego dentro de la casa.

De acuerdo a su testimonio, logró auxiliarla de inmediato y la arrojó sobre un montículo de arena para sofocar las llamas, tras lo cual la trasladó en un vehículo particular al hospital Mama Antula. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al hospital Regional, donde quedó internada con pronóstico reservado.

En su ingreso al centro de salud, los profesionales constataron que emanaba olor a combustible y presentaba quemaduras de extrema gravedad en distintas partes del cuerpo, por lo que fue asistida en terapia intensiva hasta que se confirmó el irreversible cuadro neurológico.