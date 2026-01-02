Se confirmó la participación del santiagueño Jorge Bruno en la Fórmula 4 española 2026

Lo oficializó el equipo Drivex Team, donde Jorge Bruno estuvo realizando en los primeros días del mes de diciembre pruebas.

El anuncio oficial lo realizó el equipo Drivex Team, donde Jorge Bruno estuvo realizando en los primeros días del mes de diciembre pruebas oficiales, intensas sesiones de pruebas en pista como así también en el simulador.

Durante dos fines de semana estuvo girando en los circuitos de Jerez y Barcelona, en los cuales logro resultados positivos que le abren una puerta a ser protagonista en la temporada, una temporada extensa y exigente con siete fechas y tres competencias en cada fin de semana.

De ahora en adelante, se espera el regreso de Bruno a España en las primeras semanas del 2026 para comenzar con la última etapa de preparación previa, antes de arrancar el calendario que tiene su primer fin de semana de carreras del 10 al 12 de abril en el circuito Antonio Tormo de Valencia.