El Intendente de Loreto repudió los hechos en el obrador municipal: “No permitiré que se falte el respeto al patrimonio de los loretanos”

En un mensaje dirigido a toda la comunidad, el mandatario expresó su más profundo repudio a los hechos, calificándolos como "inaceptables y una grave ofensa a la confianza pública".

Tras la difusión de videos que muestran conductas inapropiadas y el uso indebido de las instalaciones del obrador municipal durante el pasado 31 de diciembre, el Intendente de Loreto, Prof. Ramón González, se pronunció de manera categórica.

El Jefe Comunal fue enfático al despegar su gestión de estos actos individuales, asegurando que su administración se basa en el orden, el respeto y el servicio permanente al ciudadano.

“Las oficinas públicas son templos del trabajo y pertenecen a cada vecino de Loreto. No son un boliche, ni un salón de fiestas privadas. Mi compromiso es con la transparencia y el esfuerzo diario, y no voy a permitir que la conducta irresponsable de unos pocos manche el honor de toda una institución”, sentenció el Intendente.

Instrucciones legales y sanciones severas

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ejecutivo Municipal ya ha tomado cartas en el asunto. El Intendente informó que ha instruído formalmente a los asesores letrados del municipio para que realicen un análisis exhaustivo de la Carta Magna Municipal y el estatuto del empleado público.

El objetivo es determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, incluyendo al encargado del área, para aplicar las sanciones más severas que contemple la normativa vigente.

Las medidas inmediatas podrían incluir:

* Apertura de sumarios administrativos para todo el personal identificado en los registros fílmicos.

* Suspensión preventiva de los responsables directos mientras dure la investigación.

* Evaluación de daños al mobiliario y patrimonio municipal para posibles acciones legales de resarcimiento.

Un mensaje a la ciudadanía

Consciente del malestar que las imágenes generaron en las redes sociales y grupos de WhatsApp, el Intendente concluyó reafirmando su lealtad hacia los contribuyentes:

“Entiendo y comparto la indignación del vecino. Mi gestión se debe a ustedes. Vamos a actuar con todo el peso de la ley administrativa para que estos hechos no vuelvan a repetirse. En Loreto, el que no entiende que ser empleado público es un privilegio y una responsabilidad, no tiene lugar en este equipo de trabajo”.