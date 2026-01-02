Ingresar
Policiales

Un camión y un automóvil chocaron en el cruce de las rutas 34 y 92 y una familia se salvó de milagro

El siniestro ocurrió en la tarde del viernes en Colonia Dora. Pese a la violencia del impacto y los importantes daños materiales, no se registraron heridos de consideración.

Hoy 18:59

Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este viernes en el peligroso cruce de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 92, a la altura de Colonia Dora, donde un camión de Vialidad Nacional y un automóvil Toyota Corolla colisionaron con fuerza, generando importantes daños materiales.

El hecho ocurrió cuando el automóvil, que se dirigía hacia la provincia de Córdoba, intentó atravesar la intersección. Por causas que se investigan, su conductor no habría advertido la presencia del camión, que circulaba por la Ruta 34 en sentido hacia el peaje de Fernández, produciéndose un impacto contra el lateral derecho del vehículo de gran porte.

En el rodado menor viajaba un efectivo de Gendarmería junto a su pareja y un menor de edad. A pesar de la violencia del choque y de que el Toyota Corolla quedó visiblemente dañado, la estructura del vehículo permitió que sus ocupantes no sufrieran lesiones de gravedad, lo que fue considerado prácticamente un milagro.

El estruendo del impacto alertó a quienes transitaban por la zona, por lo que efectivos policiales de Colonia Dora se hicieron presentes para ordenar el tránsito y brindar asistencia. Posteriormente, los involucrados fueron escoltados hasta la dependencia policial, donde se confirmó que todos resultaron ilesos.

El episodio quedó registrado como un siniestro vial con daños materiales de consideración, mientras se continúan realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del choque.

