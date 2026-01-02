“Stranger Things” consiguió un final épico a pura acción con una mirada nostálgica de sus personajes

La mítica serie de ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown llegó a su cierre con más guiños a la cultura pop y gestos para sus fanáticos.

Hoy 19:25

Los zigzagueantes caminos de la vida moldean historias, crean etapas y hacen aparecer a personas importantes que marcan el pulso de cada uno. En todos esos momentos, sobre todo en la infancia, las puertas que surgen abren y cierran ciclos que dan paso a algo más. Esto es un poco lo que buscaron sintetizar los creadores de Stranger Things en su imagen final reducida a Mike dejando el sótano que lo hizo feliz con sus amigos para que otro grupo de nenes siga con ese legado.

La serie de los hermanos Duffer llegó a un final frenético, épico y a pura acción que reveló las verdaderas intenciones del villano, mostró toda la parafernalia del monstruo que diseminó maldad a través de Hawkins a lo largo de casi una década y clarificó el destino de cada uno de sus protagonistas.

Sintético en su trama y poderoso en su trasfondo, el cierre de Stranger Things generó más amores que odios en las redes, algo que parece marcar el sendero de muchas ficciones actuales. Numerosos fanáticos estaban preocupados por lo que podía esperarse de su último episodio, teniendo en cuenta las frustraciones generales que provocaron en una parte del público cuando se vieron los finales de series populares como Game of Thrones o Lost.

Sin embargo, los hermanos Matt y Ross Duffer potenciaron los aspectos que hicieron de Stranger Things la serie más popular de la era del streaming: redondearon una acción descollante, generaron secuencias que serán memes para siempre y potenciaron la nostalgia de los 80, una época que muchos adolescentes idealizan como ninguna otra. Además, multiplicaron nuevas referencias a la cultura pop.

De qué se trata el último episodio de “Stranger Things”

En el episodio 8 de Stranger Things llamado “Este lado”, el grupo liderado por Eleven y Mike se prepara para la batalla final contra Vecna, el maléfico ser que busca controlar Hawkins.

Dustin, uno de los más inteligentes del grupo de amigos, sacó la conclusión en los capítulos previos que Vecna usa el poder de los nenes que secuestró para arrastrar a un planeta de otra dimensión y fusionarlo con la Tierra a través de un agujero de gusano creado a través del Upside Down.

El villano no está solo en esa tarea. Detrás de él y de cada uno de sus movimientos, existe un ser interplanetario que vive en lo que los chicos bautizaron como El Abismo: Mind Flyers (El Desollamentes) intenta hacer todo lo posible para aniquilar el planeta a través de ese agujero de gusano.

A partir de la unión de todos los personajes, con el poder de Eleven y Ocho/Kali, intentan eliminar a Vecna/Henry, rescatar a Holly y los demás nenes y destruir por completo el Upside Down para evitar que el planeta sea fusionado con El Abismo.

En una lucha desigual, todo el grupo intentará lidiar con sus frustraciones personales, sus miedos eternos y los traumas que los persiguen desde hace años para llegar a un objetivo: unirse para sobrevivir contra el mal.

Cómo fue el final de “Stranger Things”

En una batalla electrizante, los hermanos Duffer desplegaron absolutamente todo lo mejor que mostraron a lo largo de esta década de episodios: abundaron en nuevas referencias a otras películas.

Esta vez, focalizaron todo su armamento en la batalla contra el monstruo que es el verdadero villano de la serie. Por eso, ¡Tarántula!, Godzilla, Rambo, Forest Gump, La niebla, El vengador del futuro y Evolución son parte clave de las citas que tuvo el capítulo.

Además, los realizadores tuvieron una mención nostálgica sobre uno de los mejores films de aventura, como lo fue Indiana Jones y la última cruzada, para ubicar a 1989 en el horizonte.

La épica de El señor de los anillos: el retorno del rey quedó totalmente en descubierto en el raid que los protagonistas hacen en su batalla contra el maléfico monstruo.

Pero las menciones al pasar de algunas secuencias a Evil Dead, Dragón Rojo y Dune también fueron parte del ambicioso episodio que duró dos horas y ocho minutos, el más largo de toda la serie.

En ese cierre nostálgico, además, se cerraron las tramas y los arcos narrativos de todos los personajes: en la charla de Nancy, Steve, Robin y Jonathan en la terraza de la radio se percibe el espíritu de Generación X; en la declaración de Hopper a Joyce del final se lee a cualquiera de las comedias románticas de la época; mientras que en el juego final de los chicos hay algo más profundo.

Cuando Mike cierra la puerta de su sótano y termina el juego de Calabozos y Dragones con sus amigos, deja el final abierto. Habrá quienes crean que Eleven sigue viva o quienes imaginen que pasó todo como parece que ocurrió, tal cual sucede en la saga de libros de Elige tu propia aventura.

Lo que sí es cierto es que la aventura de sus vidas terminó definitivamente y, con eso, se selló una de las etapas más mágicas de su infancia: vencieron sus miedos, superaron traumas y fortalecieron sus vínculos.

