La China Suárez publicó un furioso descargo tras las críticas por una foto sin maquillaje y luego lo borró

Cansada de que la cuestionen, la actriz se defendió y hasta lanzó una indirecta contra Wanda Nara.

Hoy 19:50

La China Suárez pasó Año Nuevo en Turquía junto a Mauro Icardi y fue centro de las críticas por un video que se viralizó en el que aparece bailando en un restaurante de lujo, actitud que muchos usuarios consideraron inapropiada. Además, los haters se burlaron por una foto suya sin maquillaje ni filtros.

Cansada de los comentarios negativos, la actriz se despachó en sus historias de Instagram, pero luego se arrepintió y borró el descargo. No obstante, algunos internautas llegaron a capturar la story y la viralizaron.

La intérprete compartió una foto comparativa en la que se la ve, por un lado, al natural y sin maquillaje en una situación relajada, y por el otro, totalmente arreglada posando ante la cámara. Ambas imágenes están acompañadas por la frase: “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”.

Lejos de reaccionar con humor, Suárez dejó en claro su molestia por el posteo que se difundió en la red social en plena celebración de fin de año. Con firmeza, expresó: “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huevo. Feliz año para todos y todas”.

Para cerrar, Eugenia fue categórica con su mensaje y expresó: “Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”.

Lo que más eco generó de la publicación fue la elección del tema Bad Bitch, el hit que Wanda Nara lanzó en 2023. Para muchos usuarios, esa selección funcionó como una especie de mensaje indirecto hacia la empresaria, insinuando que ella podría estar vinculada a las críticas que la actriz viene recibiendo en las redes desde hace varios meses.