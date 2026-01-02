El Gobierno recomendó evitar viajes a Irán ante la escalada de protestas y la tensión con Estados Unidos

La Cancillería emitió una alerta oficial en medio de seis días consecutivos de manifestaciones, con muertos, heridos y detenidos. El Gobierno pidió a los argentinos que ya se encuentran en el país extremar las precauciones.

Hoy 20:39

En medio de la creciente tensión en la República Islámica de Irán, atravesada por protestas masivas y amenazas cruzadas con Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei emitió una alerta oficial y recomendó evitar viajes a ese país.

“Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país”, informó la Cancillería a través de un comunicado difundido este viernes. También pidió a quienes ya se encuentran en territorio iraní “extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación”.

La advertencia se conoció en el sexto día consecutivo de protestas en varias ciudades del país, incluida Teherán. Tras dos jornadas de relativa calma en la capital, manifestantes volvieron a concentrarse en barrios del este y el oeste, con consignas contra el líder supremo Ali Jamenei, como “Muerte al dictador”, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales.

Además, se realizaron funerales de manifestantes fallecidos en las ciudades de Marvdasht (sur), Kuhdasht (oeste) y Fuladshahr (centro). En esos actos participaron cientos de personas que corearon consignas contra la República Islámica y a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví. El príncipe heredero Reza Pahlaví vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

De acuerdo con la ONG opositora Hrana, con sede en Estados Unidos, durante los primeros cinco días de movilizaciones murieron al menos siete manifestantes, otras 33 personas resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas.

Las protestas comenzaron el domingo pasado, impulsadas por el deterioro de la situación económica. Irán registra una inflación anual del 42%, mientras que la suba de precios interanual entre noviembre y diciembre superó el 52%. Se trata de las manifestaciones más importantes desde 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por no llevar el hijab y fallecida bajo custodia policial.