Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 ENE 2026 | 32º
X
Locales

La Municipalidad alcanzó en 2025 a reconvertir a tecnología Led el 68% del alumbrado público

Dicha reconversión lumínica implica cambiar las luminarias de sodio (luz amarilla) por modernas lámparas de tecnología led (luz blanca), que generan mayor calidad lumínica.

Hoy 21:07

En 2025, la Municipalidad de la Capital alcanzó a reconvertir a tecnología led el 68% del alumbrado público urbano, que equivale a 53.720 puntos de luz ubicados en avenidas, accesos, calles y espacios verdes distribuidos en los barrios de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dicha reconversión lumínica implica cambiar las luminarias de sodio (luz amarilla) por modernas lámparas de tecnología led (luz blanca), que generan mayor calidad lumínica, menos costos de mantenimiento y menor impacto con el medio ambiente.

"Fueron trabajos realizados durante todo el año y teníamos proyectado llegar al 65% del alumbrado pero se superó ese objetivo", indicó el director de Electricidad, Marcelo Aguilar.

"Además, desde el inicio de la gestión de la Ing. Norma Fuentes, se instalaron nuevos semáforos en 56 intersecciones de la ciudad y se cambiaron a tecnología led todos los que existían, alcanzando un total de 218 esquinas semaforizadas con equipos de última generación", remarcó.

El funcionario señaló también que se avanzó con la implementación experimental del sistema de telegestión en el alumbrado público, que permite su monitoreo de forma remota para detectar al instante si se produce alguna falla o desperfecto técnico que afecte el servicio.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sorprendieron a un ladrón cuando robaba un chancho y fue demorado
  2. 2. El tiempo para este viernes 2 de enero: en Santiago del Estero: anticipan una jornada muy calurosa con riesgo de tormentas fuertes
  3. 3. Central Córdoba arranca la pretemporada y pone en marcha la era Pusineri
  4. 4. Violenta madrugada de Año Nuevo en Añatuya: múltiples peleas a la salida de un boliche
  5. 5. Trágico final en Termas: encontraron sin vida al joven tucumano que era buscado en el río
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT