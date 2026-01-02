Obras Públicas de la Municipalidad repara la calzada en un sector de la Costanera dañada por el intenso calor

Los daños, de una longitud de seis metros, se produjeron en las vísperas del año nuevo.

Hoy 21:08

La Dirección de Obras Públicas de la Capital inició la reparación del pavimento de la intersección de la Costanera Chacho Lescano con la calle Alberto Díaz, donde se levantó la superficie por las altas temperaturas registradas durante los últimos días.

Los daños, de una longitud de seis metros, se produjeron en las vísperas del año nuevo y durante la intervención del personal, se efectuó la demolición de la calzada deteriorada y el llenado con hormigón simple de media calzada, a los fines de no interrumpir totalmente el tránsito. Una vez finalizadas las tareas, se procederá a cubrir la media calzada restante.

Desde la repartición indicaron que estos levantamientos y grietas suelen producirse tras días sucesivos de altas temperaturas, cuando se crea un estado de tensiones en la masa del hormigón.

De esta manera, se monitorearán las calzadas de los barrios durante el verano, con el propósito de solucionar los inconvenientes que se registren en el pavimento a causa del intenso calor propio de esta época.