Comienza el Festival Nacional de la Chacarera en Plaza Añoranzas con grandes figuras del folklore

Santiago del Estero vive desde este viernes el inicio del tradicional Festival Nacional de la Chacarera, uno de los encuentros culturales más esperados del verano, que se desarrolla en el escenario de Plaza Añoranzas y convoca a miles de amantes del folklore.

Hoy 21:39

La capital santiagueña palpita el primer gran festival del año con dos noches a pura música, danza e identidad, en una propuesta que reúne a destacadas figuras locales y nacionales. El evento se consolida, una vez más, como un espacio clave para celebrar la chacarera y las raíces culturales de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta edición, el festival cuenta con una grilla de más de 30 artistas, entre los que se destacan Abel Pintos, Los Coplanacu, Roxana Carabajal, Orellana Lucca, Demi Carabajal y Los Arcanos del Desierto, quienes aportan jerarquía y diversidad musical a una programación pensada para todo público.

La nómina artística incluye además a Cuti y Roberto Carabajal, Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Marcelo Mitre, Edith Corpos, Kalama, Mariela Carabajal, La Brasita de mi Chala, Coquito Lastra, Jovita Subire, Radamel, y un emotivo homenaje a Tata Nachi y Gómez Basualdo, referentes fundamentales de la música popular santiagueña.

También suben al escenario Por Siempre Quinteto, Armando Santillán y la Fiesta de San Esteban, Los Grandes Amigos, Lorena Moyano, Ballet Latidos de América, Poycuna, Cristina Heredia, Nocaish, los ganadores del Pre Chacarera y numerosos artistas que completan una propuesta amplia y representativa del folklore regional.

El Festival Tradicional de la Chacarera vuelve así a transformar a Plaza Añoranzas en un punto de encuentro para familias y visitantes, en dos jornadas donde la música, la danza y la tradición se fusionan para reafirmar la identidad cultural de Santiago del Estero.