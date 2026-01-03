Explosiones y aviones sobrevolando Caracas elevan el miedo y la tensión en Venezuela

Acusan un ataque en la base aérea La Carlota, que funciona como aeropuerto militar. También se escucharon estallidos en La Guaira e Higuerote. Por el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no se pronunció.

Hoy 04:51

Varias detonaciones y explosiones, acompañadas por el sobrevuelo de aviones a baja altura, se escucharon durante la madrugada de este sábado en Caracas, sin que hasta el momento se hayan informado detalles oficiales sobre lo ocurrido.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran explosiones en distintos puntos de la capital de Venezuela.

Algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, ubicado al oeste de la ciudad, y también en la base militar de La Carlota. "Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a personas que registraban las imágenes desde sus viviendas, mientras varios aviones sobrevolaban la ciudad.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. En las últimas semanas, el régimen de Nicolás Maduro denunció "amenazas" por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, luego del despliegue militar de Washington en el mar Caribe y de advertencias sobre posibles ataques terrestres.

En noviembre, Trump había advertido sobre la posibilidad de operaciones militares en territorio venezolano en el marco de su campaña contra el régimen de Maduro, al que acusa de encabezar una red de narcotráfico.

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos anunció un ataque contra una "gran instalación" vinculada a esa red, aunque no precisó si la operación se llevó a cabo dentro de Venezuela.

El lunes, Trump señaló que el ataque tuvo como objetivo un muelle, aunque volvió a evitar detalles sobre su ubicación geográfica. Según informó el diario The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría llevado a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro afirmó en una entrevista que el sistema defensivo del país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" de Venezuela, al ser consultado sobre ese presunto ataque, que no confirmó ni desmintió.