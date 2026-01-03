Liderando en Naciones Unidas

Virginia Gamba es una destacada diplomática, académica y experta argentina en seguridad internacional y desarme.

Hoy 05:07

Por Fabián Bosoer, en diario Clarín

Virginia Gamba es una destacada diplomática, académica y experta argentina en seguridad internacional y desarme. En 2025, su trayectoria cobró especial relevancia debido a su candidatura para la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031. Ha ocupado posiciones de alto nivel dentro del sistema de las Naciones Unidas: fue Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, cargo que desempeñó hasta julio de 2025. Como Directora y Adjunta de la Alta Representante para Asuntos de Desarme (UNODA) lideró esfuerzos globales en control de armas y desmovilización. Fue, también, jefa del Mecanismo Conjunto de Investigación (OPAQ-ONU) desde donde dirigió las investigaciones sobre el uso de armas químicas en Siria. En 1995 recibió el Premio Nobel de la Paz como miembro del comité ejecutivo de las Conferencias Pugwash, por el trabajo en materia de desarme nuclear.

Gamba es considerada una autoridad académica en los estudios sobre el conflicto del Atlántico Sur. Estudió estrategia en el Reino Unido por recomendación del escritor Robert Graves. Llegó de regreso a la Argentina pocos días antes de la Guerra de Malvinas. Sería su “bautismo de fuego” como especialista en el estudio de conflictos. Es coautora de Signals of War (Señales de Guerra) junto a Lawrence Freedman, una obra de referencia sobre el proceso de toma de decisiones durante la guerra de 1982. Con su carrera en temas de seguridad humana en la ONU, vendrían desafíos impensados en cuatro continentes Su camino la llevaría a luchar por el desarme y por la paz en África y Medio Oriente. También, a trabajar junto a líderes como Nelson Mandela, o a arriesgarlo todo en oscuros cuartos de negociación ante peligrosos jefes de milicias, organizaciones terroristas y grupos armados.

Además de su campaña para liderar la ONU, compartiendo terna con otro argentino, Rafael Grossi, Gamba acaba de publicar su libro En la cuerda floja: Crónica de una lucha por la paz y el desarme (Edhasa), una autobiografía singular donde cuenta en tono intimista su carrera. En un mundo en donde la violencia no da tregua, existen historias como esta, que renuevan la esperanza. Así lo dice su presentación: en un escenario de guerras, conflictos armados y violaciones de los derechos humanos de todo tipo, hay personas con historias extraordinarias, que logran dar vuelta partidas en apariencia imposibles, a fuerza de valentía y entrega.