La salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del 2026

El director médico del Hospital Alemán informó cuál es el estado actual de la salud del chef, internado en esa institución luego de su traslado desde San Martín de los Andes en un avión sanitario.

Hoy 05:46

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen, quien permanece internado y presenta una evolución clínica estable. El chef argentino, figura de la gastronomía argentina, es atendido por un equipo multidisciplinario desde el 26 de diciembre, tras haber sufrido una grave descompensación en la cordillera neuquina, y ser trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires.

El comunicado oficial, firmado por el director médico Norberto Mezzadri (MN 51454), confirmó que Petersen está bajo monitoreo médico permanente y que, hasta el momento, no se han detectado complicaciones. La institución reiteró su acompañamiento a la familia y prometió mantener la confidencialidad de los datos clínicos, con actualizaciones periódicas conforme a los protocolos establecidos. Señaló también que todos los estudios se realizan siguiendo los estándares habituales, según el parte médico.

El texto, fechado el 2 de enero, señala lo siguiente: “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario.

Al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo.

El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

El episodio que motivó la internación de Petersen ocurrió el 12 de diciembre mientras ascendía el Volcán Lanín en Junín de los Andes. El chef integraba un grupo de expedición cuando mostró signos de agotamiento, lo que derivó en la intervención del guardaparques para su rescate. Petersen fue asistido en el lugar, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió el diagnóstico de fibrilación auricular, una afección cardíaca de riesgo considerable.

Antes de su llegada a Buenos Aires, Petersen recibió atención en el hospital de Junín de los Andes y en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Fue en San Martín donde ingresó a la unidad de terapia intensiva debido a una falla multiorgánica que comprometió al menos dos órganos vitales. El traslado a Buenos Aires se llevó a cabo el 26 de diciembre en avión sanitario, bajo estricta supervisión del equipo de salud.

La información sobre la salud de Petersen fue gestionada con estricta confidencialidad desde el comienzo. Tanto los hospitales involucrados como las autoridades provinciales y los equipos médicos mantuvieron la reserva, coordinados con la familia, para proteger su privacidad. El Hospital Alemán subrayó la importancia de resguardar la intimidad del paciente en situaciones de alta exposición pública.

El entorno familiar y profesional del chef valoró el apoyo recibido durante todo el proceso hospitalario. La esposa de Petersen, Sofía Zelaschi, con quien el cocinero pasó sus últimas vacaciones en Brasil días antes de sufrir el problema cardíaco, fue señalada como un sostén fundamental, siempre presente a lo largo de su internación. Zelaschi y la familia mantuvieron comunicación constante con los equipos de salud y manifestaron públicamente su agradecimiento por la dedicación de los profesionales. Además, Roberto Petersen, hermano del chef, resaltó la fortaleza y la resiliencia que demostró Christian en los momentos más delicados de la internación.

El respaldo del sector gastronómico y de los seguidores de Petersen se manifestó desde los primeros días. Colegas, instituciones y la señal El Gourmet, donde se transmite el ciclo televisivo de los hermanos Petersen, enviaron mensajes y manifestaron su apoyo a la recuperación del chef. Tanto la familia como el Hospital Alemán insistieron en la importancia del respeto a la confidencialidad y agradecieron el acompañamiento recibido.

La familia de Christian Petersen destacó el profesionalismo y la dedicación del personal médico de Junín y San Martín de los Andes, quienes respondieron con compromiso ante un cuadro de salud complejo y desafiante.