Giannina Maradona presentó a su nuevo novio y sorprendió a sus seguidores en Año Nuevo

La hija de Diego Maradona confirmó su relación a través de Instagram con una foto romántica y un mensaje emotivo. El hombre que conquistó su corazón es Guido Sergi, de 38 años y padre de dos hijas.

Hoy 08:19

Durante las celebraciones de Año Nuevo, Giannina Maradona sorprendió a sus seguidores al presentar a su nuevo novio en Instagram. La influencer confirmó que está en pareja con una fotografía en la que aparece abrazada y sonriente junto al hombre que la enamoró.

A pie de publicación, ella escribió: “Cambiaste mi año y así mi vida. Hola, mi amor” y musicalizó con el tema “Lo más lindo”, de Piti Fernández.

Por su parte, él reposteó la misma foto en su cuenta y la acompañó con un sencillo mensaje: “La luna”. Esto en alusión a la canción que Gianinna escogió para anunciar su relación y cuyo estribillo dice: “Te bajo la luna”.

En cuanto a la identidad del hombre que robó el corazón de la hija de Claudia Villafañe, se llama Guido Sergi. De acuerdo a la información que difundió la panelista Carolina Molinari en el ciclo Puro Show (eltrece), Sergi tiene 38 años, se separó hace tiempo un y es padre de dos nenas.

