Quién era la joven de 22 años que fue encontrada muerta en un descampado en Córdoba

El cuerpo fue hallado este jueves por la mañana en un camino rural de Villa María. Tras varias pericias, la Justicia detuvo a un sospechoso de 23 años acusado del crimen.

Hoy 08:31

La investigación por el crimen de la joven que fue encontrada muerta en un descampado en Córdoba tuvo en las últimas horas un avance clave: la Justicia logró identificar a la víctima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta tarde, la fiscal a cargo de la causa, Silvia Maldonado, confirmó en una conferencia de prensa que se trata de Delfina Aimino, una chica de 22 años de la localidad de Villa María, donde se produjo el hallazgo.

Según detalló la funcionaria, la identificación del cuerpo tuvo dificultades ya que no fue posible reconocerla de manera visual y no se encontró documentación en la escena.

Sin embargo, la causa avanzó con el traslado del cadáver a la morgue judicial para realizar la autopsia y así avanzar con las pericias correspondientes.

Luego de revisar el cuerpo, los forenses encontraron una herida reciente por la cual Aimino había sido atendida. Este detalle llevó a que los investigadores consulten con profesionales de la salud de la zona, quienes fueron los que aportaron la información para identificarla.

Tras el cotejo de huellas dactilares en el laboratorio policial, se confirmó que la víctima efectivamente era Delfina Aimino.

De acuerdo a lo que publicaba la joven en las redes sociales, vivía en Villa María, era hincha del club River Plate y se autodenominaba como “protectora de los animales”, según indica su perfil en X.

Tras la trágica noticia, una de sus primas compartió un conmovedor posteo como despedida. “Mi primita, la que cuando salíamos juntas a donde sea todos decían que parecíamos hermanas. Qué lindo fue tenerte y compartir tantos lindos momentos, me los guardaré para siempre en mi corazón”, escribió Nicole Salinas en su cuenta de Facebook.

Y sumó: “Descansá en paz, abrazá a tus abuelitos que tanta falta te hacían y acá quedamos nosotros para honrarte haciendo justicia. Volá bien alto Delfi, para siempre”.