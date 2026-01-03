Ingresar
Olímpico confirmó la salida de Richard Granberry del plantel profesional

El Negro bandeño informó que el pívot no continuará en el equipo y ya se enfoca en el primer compromiso del año ante San Lorenzo, este martes en el Vicente Rosales.

Hoy 08:43

Olímpico de La Banda anunció oficialmente la salida del pívot Richard Granberry, quien no seguirá formando parte del plantel profesional en lo que resta de la temporada.

A través de un comunicado, desde el club expresaron: “Agradecemos su profesionalismo y compromiso con la institución y el equipo, y le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro deportivo”, destacando el paso del jugador por el Negro bandeño.

La noticia se conoce en la antesala del regreso a la competencia. Olímpico afrontará su primer compromiso del año este martes, cuando reciba a San Lorenzo desde las 22 horas en el estadio Vicente Rosales, en la ciudad de La Banda.

La dirigencia trabaja en la contratación de su reemplazo y el cuerpo técnico en la puesta a punto del equipo, con el objetivo de iniciar el año con un triunfo ante su gente.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Club Ciclista Olímpico La Banda

