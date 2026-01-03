Jorge Rial relató cómo vivió el tremendo terremoto en México

El conductor argentino contó lo que vivió durante sus días en México al ser sorprendido por el alcance de un sismo y el plan de urgencia que se implementó.

Jorge Rial relató desde su cuenta en Instagram el impactante fenómeno natural del cual fue testigo en medio de sus días de vacaciones en México.



El conductor comentó que se encontraba en la Ciudad de México aprovechando estos primeros días del verano cuando se activó la alarma sísmica por la mañana y debió evacuar el lugar junto al resto de la gente.

El periodista remarcó el orden de la población al momento de llevar adelante la evacuación de urgencia y lo organizado que se encontraba todo para reaccionar ante este tipo de situaciones de la naturaleza.



El fenónemo natural ocurrió en Acapulco, a casi 400 KM de Ciudad de México donde se encontraba el conductor, pero igual lo sintió de manera clara y debió retirarse de inmediato del edificio donde se encontraba.



“Mi primer terremoto en México, 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, describió en su primera historia de Instagram el periodista la cual musicalizó con la canción Cuando pase el temblor del grupo Soda Stéreo.



En la imagen se puede ver a un numeroso grupo de gente en la calle después de escuchar el sistema de alarmas para estos casos y remarcó la tranquilidad de la población ante esa situación.



“Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso, todos saben qué hacer. El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 KM de la Ciudad de México, pero se sintió fuerte", continuó Jorge Rial explicando lo sucedido.

Y cerró con total serenidad sobre lo vivido: "Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad”.