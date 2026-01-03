Ingresar
Gustavo Módica se convirtió en el nuevo entrenador de Unión Santiago

El DT salteño, de amplia trayectoria en el norte argentino, asumirá la conducción del Tricolor y llegará a Santiago del Estero la próxima semana.

Hoy 08:57

Unión Santiago confirmó a Gustavo Humberto Módica como su nuevo entrenador. El director técnico salteño, de 56 años, asumirá el desafío de conducir al plantel y arribará a la capital santiagueña en los próximos días para comenzar con los trabajos.

Módica ejerce la dirección técnica desde el año 2000 y cuenta con una extensa carrera en el fútbol regional. A lo largo de su trayectoria dirigió a Juventud Antoniana, Central Norte, Gimnasia y Tiro, Camioneros, Club Deportivo Merced y Vélez de San Ramón, entre otros equipos.

En su último paso por el fútbol salteño, el entrenador estuvo al frente de los Seleccionados Sub 13 y Sub 15 de Salta, con los que logró consagrarse campeón del Campeonato Argentino de Ligas, un logro que respalda su perfil formador y competitivo.

De esta manera, Unión Santiago inicia una nueva etapa con la llegada de Módica, apostando a la experiencia, el conocimiento del fútbol del interior y el trabajo con juveniles para afrontar los desafíos de la próxima temporada.

