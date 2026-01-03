“No nos van a derrotar”: Diosdado Cabello llamó a la resistencia tras el ataque de Estados Unidos

En su primera aparición pública luego de la ofensiva en Caracas, el ministro del Interior aseguró que fue un “ataque parcial”, pidió calma a la población y afirmó que el pueblo venezolano “sabe lo que tiene que hacer”.

Hoy 09:02

En su primera aparición pública tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, Diosdado Cabello dijo que Estados Unidos “logró un ataque parcial” y llamó a la resistencia: “Hay un pueblo organizado que sabe lo que tiene que hacer”.

La administración de Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en el país. “Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor y terrorista que nos atacó cobardemente”, aseguró el ministro del Interior.

Cabello remarcó que “no es la primera batalla” contra el pueblo venezolano y remarcó que “no nos van a derrotar”. "Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer”, sumó.

Al referirse a las repercusiones internacionales, el ministro del Interior chavista cuestionó: “¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre? ¿Van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor ante el asesinato de civiles?”.

Pese al ataque en Caracas, Cabello subrayó que el país está totalmente en calma y que la administración de Donald Trump logró “un ataque parcial”.

“No caigamos en la provocación de ellos. Al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Qué viva la patria!“, concluyó.