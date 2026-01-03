A través de un comunicado, el hijo de Maduro pidió una movilización nacional tras la captura del presidente

Nicolás Maduro Guerra denunció una agresión militar de Estados Unidos, aseguró que buscan apoderarse de los recursos del país y llamó a las fuerzas sociales y políticas a activarse en defensa de la soberanía venezolana.

Hoy 09:16

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, emitió un comunicado este sábado tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos, en una operación ordenada por el mandatario Donald Trump. El diputado de la Asamblea Nacional y economista llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, y aseguró que el objetivo del ataque al país es “apoderarse” los recursos.

A través de su cuenta de Instagram, Maduro Guerra denunció “una agresión militar” por parte de Estados Unidos. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetuada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, introduce el escrito.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y sus Fuerzas Armadas, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”, insiste y agrega que se harán las denuncias ante los organismos internacionales.

Y continúa: “El presidente dispuso de todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas”.