Policiales

Un motociclista terminó gravemente herido tras un violento siniestro vial en Gramilla

El hecho ocurrió sobre el camino que une Gramilla con Pozo Hondo, a la altura del acceso a Quebracho.

Hoy 09:37

Un siniestro vial generó profunda preocupación en la localidad de Gramilla, departamento Jiménez, luego de que un motociclista resultara gravemente herido en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hecho se registró sobre el camino que conecta Gramilla con Pozo Hondo, a la altura del acceso a la localidad de Quebracho, donde un conductor que circulaba por la zona advirtió la presencia de una motocicleta caída sobre la calzada y, a pocos metros, a un hombre tendido, por lo que decidió detener su marcha y brindarle asistencia inmediata.

Ante la urgencia de la situación, el automovilista trasladó al herido hasta el hospital zonal de El Charco, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, y debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron su derivación al C.I.S. Termas, a fin de realizarle estudios de mayor complejidad.

El lesionado fue identificado como Carlos Álvaro Brandan, de 30 años, con domicilio en la localidad de Gramilla.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y se dio intervención a la Justicia, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro.

